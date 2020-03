L'ex segretario generale dell'Onu, Javier Perez de Cuellar, è morto: restò in carica dal 1982 al 1991. Aveva 100 anni.

È morto l’ex segretario generale dell’Onu, Javier Perez de Cuellar: lo ha annunciato suo figlio. Javier era di origine peruviava, aveva 100 anni ed è stato il quinto segretario generale delle Nazioni Unite, in carica dal 1982 al 1991. Fece da mediatore nella guerra tra Iraq e Iran e trovò un compromesso fra le comunità turco e greco-cipriota. Divenne Presidente del Consiglio dei Ministri del Perù e in seguito Ministro degli Esteri.





Nacque il 19 gennaio 1920 a Lima, in Perù. Si laureò in Giurisprudenza e divenne Ambasciatore nel 1962. Nel 1969, invece, fu il primo ambasciatore peruviano dell’Unione Sovietica e nel 1973 fu delegato al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Divenne il quinto Segretario Generale delle Nazioni Unite e restò in carica dal 1982 al 1991.

Venne infatti rieletto nel 1986. Il successo lo ottenne anche grazie alla sua la mediazione nel conflitto tra Iran e Iraq nel 1988. Ancor prima, nel 1975, era stato inviato a Cipro per trovare un compromesso fra le comunità turca e greco-cipriota. Javier Perez de Cuellar è morto all’età di 100 anni: ad annunciarlo è stato suo figlio.

Nel 1995 Perez venne sconfitto alle elezioni presidenziali peruviane a vantaggio di Alberto Fujimori. Tuttavia, Javier è stato Presidente del Consiglio dei ministri del Perù e ministro degli Esteri dal 2000 al 2001. Tra il 2001 e il 2004 è stato ambasciatore in Francia e presso l’UNESCO.

I suoi ultimi anni di vita, infine, li ha dedicati alla scrittura, in particolare dedicandosi all’attività letteraria.

Nel 2012 ha pubblicato Memorias. Recuerdos personales y politicos e due anni dopo il romanzo Los Andagoya.