Secondo i media americani, il presidente Trump sarebbe pronto a dichiarare l'emergenza nazionale a causa del coronavirus.

Donald Trump sarebbe pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale a causa del dilagare dell’epidemia di coronavirus. Secondo alcuni media americani il presidente Usa darà l’annuncio nella serata di venerdì 13 marzo. Con l’emergenza gli Stati Uniti attiveranno quanto previsto dalla Legge Stafford (Stafford Act) aprendo agli aiuti e ai fondi federali. Sul Covid-19 Donald Trump si trova sotto pressione continua. Governatori e sindaci stanno compulsando affinché vengano prese misure più restrittive, che dovrebbero comprendere la chiusura delle scuole e la cancellazione degli eventi pubblici.

Coronavirus, Donald Trump e l’emergenza nazionale

Donald Trump si sarebbe convinto ad agire dopo la dichiarazione di pandemia da parte dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dopo aver parlato con il presidente francese Emmanuel Macron. Quest’ultimo ha proposto l’organizzazione di una videoconferenza con tutti i leader mondiali.

L’obiettivo è di coordinare gli sforzi di ricerca su un vaccino e dare risposte alle gravi conseguenze economiche.

Il cambio di passo

Con l’emergenza nazionale sul coronavirus Donald Trump avrebbe a disposizione risorse aggiuntive per combattere la pandemia. Sarebbe però un decisivo cambiamento di passo della politica americana. Il presidente statunitense, infatti, aveva paragonato il coronavirus ad un’influenza stagionale, affermando più volte di avere tutto sotto controllo.





Lo Stafford Act

Anche i democratici hanno chiesto a Trump di invocare lo Stafford Act. Altri fondi sarebbero disponibili con lo sblocco del Disaster Relief Fund pari a circa 42 miliardi di dollari. Le ricadute per i singoli Stati sarebbero enormi. Ci sarebbero fondi per operatori di emergenza, test medici, forniture, vaccinazioni, sicurezza per strutture e così via.

Il precedente nel 2000

La dichiarazione di emergenza nazionale ha un precedente recente, ma solo per alcuni Stati.

Bill Clinton nel 2000 attivò lo Stafford Act per New York e New Jersey per combattere l’epidemia causata dal virus del Nilo occidentale.