Primo caso positivo di Coronavirus per un eurodeputato. Il rappresentante del Partito Popolare polacco Adam Jarubas, ha annunciato su Twitter di aver contratto il virus e di trovarsi in un ospedale per monitoraggio.

Adam Jarubas è il primo eurodeputato ad essere contagiato, pertanto ora si dovrà risalire ai suoi contatti dentro e fuori dal Parlamento Europeo per capire chi potrebbe essere a rischio. Dalla Camera dei Deputati UE comunicano che al momento non ci sono ulteriori casi accertati.

L’eurodeputato ha scritto sul suo profilo Twitter che si trova in ospedale ma si sente bene: “Ne uscirò e ne usciremo tutti”, questo il messaggio di incoraggiamento da lui diffuso agli utenti. Jarubas ha poi colto l’occasione per ringraziare tutti i medici e infermieri che lo stanno assistendo in ospedale, oltre alle persone che gli dimostrano supporto in questo momento delicato.

Adam Jarubas ha inoltre condiviso, sempre all’interno dello stesso tweet, l’hashtag #restateacasa in polacco, invitando tutti a seguire le regole imposte dal Governo dei rispettivi Paesi, così che la pandemia di Coronavirus possa contenersi il più possibile.

Nel frattempo, il premier italiano Giuseppe Conte ha chiesto aiuti all’UE per affrontare l’emergenza Coronavirus: “Bisogna aprire una linea di credito Esm per tutti gli Stati membri, in modo da aiutarli a combattere le conseguenze della pandemia, sulla base della condizione della piena responsabilità da parte di ciascun membro sul come vengono spese le risorse“, ha dichiarato.