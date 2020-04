Un ragazzo è stato arrestato nel Regno Unito: dopo essersi leccato le dita toccava i prodotti sugli scaffali del supermercato.

Non è ancora chiaro se il giovane sia o meno positivo al coronavirus, ma il suo comportamento si è rivelato inaccettabile. Un ragazzo è stato arrestato nel Regno Unito dopo aver sparso la sua saliva sui prodotti del supermercato. Una sorta di provocazione che, però, in un periodo emergenziale si rivela altamente rischiosa e inopportuna. La notizia è riportata sul quotidiano inglese Indipendent, ma non si tratta di un fatto completamente nuovo. Infatti, negli Usa, una donna era entrata in un supermercato e aveva tossito su alcuni prodotti. Lo scarto ammontava a 35 mila dollari.

Regno Unito, ragazzo arrestato al supermercato

Un ragazzo è entrato in un supermercato del Regno Unito e ha iniziato a leccarsi le dita asciugandole sui prodotti esposti nelle corsie: è stato arrestato. Il punto vendita si trovava in St Andrews Road a Bridport: l’episodio si è verificato alle ore 14:00 di venerdì 3 aprile.

Da quanto si apprende dalle ricostruzioni della Polizia del Dorset, inoltre, il giovane indossava una mascherina e un paio di guanti. Alcuni clienti, però, lo avrebbero visto abbassare la maschera e leccarsi le dita prima di strofinare lo sputo sui prodotti presenti sugli scaffali.

La polizia ha quindi provveduto all’arresto del 20enne dopo che sono state condotte indagini: il ragazzo è accusato di contaminazione intenzionale delle merci ai sensi della Sezione 38 del Public Order Act del 1986. La polizia del Dorset ha anche chiarito che il sospettato non presentava alcun sintomo riconducibile al Covid-19. I suo comportamento, comunque, si è rivelato rischioso per la salute delle altre persone presenti nel punto vendita.