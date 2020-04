Una giovane infermiera irlandese ha scritto il suo testamento in caso dovesse perdere la vita a causa del coronavirus.

Un’infermiera di 21 anni di Dublino, consapevole che essendo impiegata nella lotta al coronavirus potrebbe rischiare di contrarre l’infezione e morire, ha deciso di compilare il testamento nascondendolo nella sua casa e lasciando indicazioni al suo fidanzato.

Coronavirus: infermiera fa testamento

Kate O’Flaherty ha annunciato di aver sottoscritto le sue ultime volontà nel caso dovesse venire meno a causa del virus. “Se hai difficoltà a metterti nei panni degli operatori sanitari in questo momento farò del mio meglio per farti capire cosa sta accadendo“, ha esordito. Ha quindi raccontato la sua esperienza da operatrice in prima linea, stanca di leggere sui social le lamentele di chi si trova costretto a casa senza poter uscire e condurre la sua vita di sempre. Una condizione che non è nemmeno paragonabile a chi ogni giorno rischia la vita come lei per far fronte all’emergenza sanitaria.

E, conscia di quello che potrebbe accadere, ha nascosto nella sua stanza il testamento scritto in modo che, se dovesse succedere il peggio, il compagno lo possa trovare ed esaudire quanto contenuto.

A fronte di questa situazione ha quindi invitato i cittadini a continuare a rispettare le norme e a non uscire di casa. Altrimenti gli ospedali rischiano il collasso.





Infine un appello anche al governo, affinché sostenga il servizio sanitario nazionale con fondi concreti e non soltanto con gli applausi. “Ridicolo aspettarsi che gli infermieri sacrifichino le loro vite per il bene superiore e per un salario minimo. È un momento terrificante per tutti noi, dove anche i più esperti stanno imparando qualcosa di nuovo“, ha spiegato.