Malore nella cabina della nave: muore studente di 19 anni

Carlo Bartoli, studente italiano che stava rientrando dalla Spagna in nave, si è sentito male ed è morto davanti gli occhi del padre.

Una tragedia scuote la comunità di Porto Recanati, nelle Marche: uno studente di 19 anni, Carlo Bartoli, è morto in seguito a un malore all’interno della cabina di una nave. Il giovane italiano era di rientro dalla Spagna dove si era sentito inizialmente male. Carlo si trovava in terra iberica per i suoi studi universitari: molto conosciuto e amato nella sua città di origine che oggi si è risvegliata attonita in questa vigilia di Pasqua. A fare la tragica scoperta del corpo senza vita del giovane, in una cabina della nave, la polizia di frontiera di Genova, porto di approdo, salita a bordo dopo che l’uomo, in attesa sulla banchina e certo dell’imbarco del figlio, si era preoccupato non vedendolo scendere.

Malore nella cabina della nave

Carlo Bartoli, diciannovenne portorecanatese, si era imbarcato giovedì 9 aprile su una nave dalla Spagna per raggiungere l’Italia.

Durante il viaggio, in mare aperto, la tragedia. Nel pomeriggio di venerdì, mentre si trovava da solo all’interno della sua cabina, Carlo ha accusato un malore che, purtroppo, si è rivelato fatale. A trovarlo senza vita sono stati il padre, il personale dell’imbarcazione e la polizia. Adesso si cercherà di comprendere quali siano state le cause che hanno portato al decesso del povero ragazzo.

A Porto Recanati, dove la famiglia di Carlo Bartoli è molto conosciuta, la notizia si è subito diffusa. Suo nonno aveva fondato uno storico bar pasticceria in centro, nella città rivierasca. E la morte improvvisa del ragazzo, studente, ha scosso profondamente tutta la comunità. Carlo era anche molto attivo nell’Oratorio Salesiani.