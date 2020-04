La classifica dei contagi da coronavirus nel mondo: Italia al terzo posto dopo USA e Spagna.

In pochi mesi il nuovo coronavirus dalla provincia dell’Hubei si è diffuso in tutto il mondo. Covid-19 è una pandemia globale. L’OMS ha dichiarato che ormai abbiamo superato un milione di contagi, raggiungendo una soglia psicologica difficile da accettare. Ogni paese però è stato colpito in maniera diversa, come dimostra la classifica dei contagi da coronavirus nel mondo.

Coronavirus, la classifica dei contagi

L’epidemia di coronavirus ha chiamato tutte le nazioni a prendere provvedimenti veloci ed efficaci per salvaguardare la salute dei cittadini e per rallentare la diffusione del virus. Tra le misure prese si trovano la chiusura degli esercizi commerciali, dei luoghi di svago e delle scuole per evitare assembramenti. La pratica del distanziamento sociale, che prevede il mantenimento di una distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. E infine l’isolamento: restare a casa è dovere e responsabilità del cittadino in questo momento di crisi sanitaria.

La Cina, focolaio del virus, sta registrando negli ultimi giorni un calo dei contagi e dei decessi, anche se si temono i contagi di ritorno.

Stessa tendenza si può registrare in Italia, che è stata superata da USA e Spagna per numero di contagi. Di seguito la classifica dei contagi nel mondo, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University:

USA, totale contagi: 337.646 (di cui 9.648 decessi e 17.582 guariti); Spagna, totale contagi: 131.646 (di cui 12.641 decessi e 38.080 guariti); Italia, totale contagi 128.948 (di cui 15.887 decessi e 21.815 guariti); Germania, totale contagi 100.132 (di cui 1.584 decessi e 28.700 guariti); Francia, totale contagi 93.780 (di cui 8.093 decessi e 16.354 guariti); Cina, totale contagi 82.665 (di cui 3.335 decessi e 77.310 guariti); Iran, totale contagi 58.226 (di cui 3.603 decessi e 22.011 guariti); Gran Bretagna, totale contagi 48.451 (di cui 4.943 decessi e 229 guariti); Turchia, totale contagi 27.069 (di cui 574 decessi e 1.042 guariti); Svizzera, totale contagi 21.176 (di cui 724 decessi e 7.298).