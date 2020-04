Taylor Poynter, medico del pronto soccorso dell’ospedale di Chicago, è in prima linea contro il coronavirus nonostante la gravidanza. La donna è alla 31esima settimana di gravidanza, per questo ha ricevuto numerose critiche sui social e di persona. “Non andiamo al lavoro pensando di essere delle eroine. A tutti quelli che hanno sentito il bisogno di giudicare noi future mamme che lavoriamo in prima linea, chiedo di pensare prima di parlare. — ha scritto su Instagram Taylor Poynter — Ci sono molte ragioni per cui una futura mamma continua a lavorare.”

Taylor Poynter è medico al pronto soccorso di Chicago e ha continuato a lavorare per fronteggiare l’emergenza coronavirus nonostante fosse incinta, e in uno degli Stati maggiormente colpiti dall’epidemia. Per questa ragione la donna ha ricevuto molte critiche, sia via social che di persona.

Molti le hanno chiesto perché non restasse a casa, dato che restare a contatto con pazienti Covid-19 avrebbe messo a repentaglio non solo la sua salute, ma anche quella del bambino.

Taylor Poynter ha deciso di rompere il silenzio e spiegare le sue ragioni con un post su Instagram, corredato di foto con il pancione in bella vista.

after receiving some nasty comments about working in the ED while being pregnant, let’s clarify how most of us pregnant mommas feel. We don’t want to work closely with these patients. We don’t “choose” to put ourselves or babies in harms way. We would prefer to be sitting at home. We deeply want to protect our child that we have yet to meet. We have heightened anxiety and fear compared to people staying home. We are emotional. We don’t go into work thinking, “wow, I’m such a hero.” We grieve the unknown. For anyone who has felt the need to judge pregnant mommas working on the frontlines, please think before you speak. Some of us are the main income source, we don’t get to stay home. Some women are being told they aren’t allowed to work due to being pregnant, and then are told they can’t use their pto. Some of us can’t use our pto now and afford maternity leave. We don’t have the luxury of staying home. There are a lot of reasons pregnant women are still working, but none of us are doing it because we want to. Praying peace and against all fear in my fellow soon to be mommas 🖤

Un post condiviso da Taylor Poynter || ER PA-C (@taylorpoynter_) in data: 15 Apr 2020 alle ore 10:01 PDT