Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia colpito anche gli Usa, in California le spiagge sono più affollate che mai. Una grande ondata di caldo ha portato migliaia di persone a riversarsi sui litorali di Orange County, quando invece tante ambite località come Venice Beach rimangono chiuse.

Non sono in realtà molte le spiagge aperte sulle coste della California, ma in quelle l’affluenza registra numeri a dir poco spaventosi. Nella sola Newport Beach ben 40mila persone hanno approfittato di sole e temperature superiori al solito per accorrere al mare.

Nonostante i numerosi appelli, diffusi anche tramite televisioni locali e nazionali, al distanziamento sociale e al rimanere a casa, sono troppi gli americani che hanno deciso di ignorare tali raccomandazioni. In teoria l’accesso alle spiagge aperte sarebbe riservato ai residenti della zona, ma vista la quantità di cittadini al mare si teme possano giungere anche da altre parti.

Per disincentivare l’arrivo di “forestieri”, le spiagge di Huntington, Newport e altre località hanno chiuso tutti i parcheggi per auto e moto.

Ciò però non sembra che aver ridotto di poco l’affluenza di amanti del mare, viste le immagini che alcuni residenti hanno diffuso sui social network, a denuncia del comportamento irresponsabile.

RIGHT NOW: This is the scene from #Air7HD in Newport Beach, CA as the #COVID19 death toll surges in Southern California @ABC7 #LosAngeles pic.twitter.com/Nmta8hU69H

— Chris Cristi (@abc7chriscristi) April 24, 2020