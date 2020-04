Coronavirus Sidney, migliaia in spiaggia nonostante i divieti

A Sidney non basta il coronavirus per intimorire gli australiani. In migliaia infatti hanno deciso di affollare le spiagge.

A Sidney non basta il coronavirus per intimorire gli australiani. In migliaia nella giornata di domenica 5 aprile hanno deciso di affollare la spiaggia di Manly Beach. La polizia è stata costretta inevitabilmente a chiudere chilometri di costa per evitare ulteriori violazioni.



Coronavirus Sidney, migliaia di persone in spiaggia

Tornare alla normalità è la speranza di tutti, am sembra che in Australia non si voglia proprio rinunciare alla classica passeggiata in spiaggia anche ai tempi di coronavirus. A Sidney nella giornata di domenica 5 aprile in migliaia hanno affollato la spiaggia di Manly Beach, costringendo la polizia alla chiusura.

Sono state chiusi chilometri di spiaggia, ma ncor prima che le forze dell’oridne intervenissero, già le immagini avevavo fatto il giro dei social. I gruppi di persone si sono comunque radunati verso le 11 del mattino, violando così le regole che vietano lo spostamento da casa senza necessità comprovate e la distanza di almeno un metro e mezzo dagli altri.

Multe salate

Ma non è tutto, perché il cattivo senso di responsabilità si è sparso anche a Rochedale, sobborgo di Brisbane, dove la polizia ha fermato e multato circa 150 veicoli intenti a disputare un rally, ovviamente anche quest’ultimo violando tanti divieti e restrizioni.

Sono state decine le multe da 1334 dollari australiani inflitte a piloti e passeggeri, alcuni dei quali hanno provato a fuggire, ma sono stati subito catturati dalle pattuglie dei rinforzi.