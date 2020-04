Secondo Bill Gates ci vorranno fino a due anni per tornare ad una situazione di normalità dopo l'epidemia di coronavirus.

In un’intervista a Le Figaro ripresa da Repubblica, il fondatore di Microsoft Bill Gates ha affermato che per tornare alla normalità dopo la pandemia di coronavirus ci vorranno uno o due anni. Il multimilionario ha inoltre ribadito che, come previsto nel 2015, si aspettava un evento del genere da cui non sarà facile uscire.

Coronavirus: Bill Gates sul ritorno alla normalità

Oltre ad aver lanciato le sue previsioni su una pandemia globale, Gates ha ricordato che aveva anche descritto dettagliatamente sul New England Review of Medicine le misure che si sarebbero dovute adottare per farci trovare preparati. L’idea era quella di essere in grado di produrre moltissimi test, mettere a punto una terapia e passare poi alla ricerca di un vaccino. “Alla fine, però, si è fatto molto poco“, ha ammesso.

“Il virus interferisce in un numero talmente grande di attività e causa così tanti danni economici e disturbi mentali che fatichiamo a immaginarne la portata.

E’ un dramma enorme e tutto ciò che potremo fare per dare una mano lo faremo“, ha inoltre assicurato. Non senza ribadire che tutta la sua attenzione è ora rivolta a sconfiggere l’infezione. Una situazione che a suo dire potrebbe durare fino a due anni perché le persone avranno molta paura di essere contagiate e cambieranno radicalmente le loro abitudini.

Quanto ai rapporti internazionali, Gates ha criticato la scelta degli Stati Uniti di ridurre i fondi all’Oms. Ma anche chi non fa altro che puntare il dito contro la Cina. Per lui infatti essere il paese in cui scoppia un’epidemia del genere non è semplice e accusare i colpevoli non è un approccio costruttivo. Un invito dunque ad unire le forze: “La nostra economia è ferma, il mondo soffre: la priorità dovrebbe essere la collaborazione“.