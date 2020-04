Centinaia di detenuti di El Salvador (molti membri di pericolose gang criminali) sono stati ammassati nonostante l'emergenza coronavirus.

In un periodo in cui in tutto il mondo (compresa l’America Latina) vengono presi provvedimenti per favorire il distanziamento sociale, ha fatto scalpore la decisione del governo de El Salvador. Infatti, in piena emergenza coronavirus, molti detenuti sono stati ammassati per perquisire le loro celle. Il video ha fatto il giro del web e ne è stata fatta grande pubblicità. Anche per questo il presidente della Repubblica Nayib Bukele ha ricevuto diverse critiche e ha deciso di intervenire.

El Salvador, detenuti ammassati in prigione

Centinaia di membri delle pericolose gang criminali detenuti nelle carceri di El Salvador sono stati ammassati per poter perquisire le loro celle. In un momento emergenziale, però, questa decisione ha creato non poche polemiche, visto che per evitare il contagio da Covid-19 è opportuno mantenere le distanze dagli altri. Questa misura, però, era stata decisa in seguito a un grave aumento degli omicidi – il cui numero nel Paese si aggira sui 62 ogni 100 mila abitanti all’anno -.

Secondo il governo, gli ultimi omicidi sarebbero stati ordinati dalle maggiori gang del paese, che si troverebbero però nelle prigioni. A tale riguardo, Osiris Luna Meza, a capo delle prigioni nazionali, ha provveduto a perquisire le celle dei detenuti. La mossa che ha fatto scoppiare le polemiche, però, è stata la pubblicazione di video e immagini sui social che hanno suscitato scalpore.





Al momento a El Salvador sono registrati 323 contagi e 8 morti (dato del 28 aprile 2020), ma se non si rispetta il distanziamento anche nelle carceri potrebbero sorgere nuovi focolai.