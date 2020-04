Patricia Frete è una psicologa che è stata uccisa dall'ex a coltellate: la donna ha perso la vita di fronte alla figlia di appena 20 anni.

Tragedia a Pilar, in provincia di Buenos Aires, dove una psicologa di 47 anni – Patricia Frete – è stata brutalmente uccisa a coltellate dall’ex compagno. Il dramma di è consumato davanti agli occhi di Julieta la figlia di 20 anni. L’assassino si è poi rivolto lo stesso coltello con il quale ha ucciso Patricia per tentare il suicidio. Ad allertare i soccorsi sarebbero stati – da quanto si apprende – i vicini, che avrebbero udito le urla delle due donne. All’arrivo degli agenti, inoltre, Miguel Massolo, di 48 anni, è stato trasferito presso l’ospedale Sanguinetti di Pilar. Per la donna, invece, nulla è stato possibile per salvarla.

Psicologa uccisa a coltellate

Sono in corso le indagini sul femminicidio avvenuto a Pilar, in provincia di Buenos Aires. Una psicologa di 47 anni è stata brutalmente uccisa a coltellate dall’ex compagno di fronte agli occhi della figlia.

Nonostante i soccorso chiamati tempestivamente dai vicini, per la 47enne non c’è stato nulla da fare. Gli agenti, al loro arrivo sul posto, hanno trovato l’uomo – Miguel Massolo – che si rivolgeva la stessa arma con la quale aveva ucciso la donna, nel tentativo di suicidarsi. La figlia Julieta, invece, è stata accompagnata in ospedale, ma non sarebbe grave.

LEGGI ANCHE: Bambina uccisa a coltellate al parco

Sul caso sono in corso le indagini seguite dal procuratore Carolina Carballido. Secondo i vicini di casa i due avrebbero convissuto per un certo periodo. Quando però ha cercato di allontanarlo, lo scorso 28 aprile, lui l’avrebbe aggredita di fronte alla figlia.

“Patricia era una bravissima persona – ha detto una vicina di casa al canale televisivo locale Crónica – e sfortunatamente ha incontrato un mascalzone”.

“In questa quarantena – ha poi aggiunto – non so se moriremo per il coronavirus o per questi assassini in libertà”.