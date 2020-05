Il professor Ferguson viola il lockdown per vedere l'amante: costretto a dimettersi dal comitato tecnico scientifico inglese.

Neil Ferguson, 51 anni, è il professore epidemiologo che con il suo celebre studio dell’Imperial college di Londra ha fatto cambiare la visione sul coronavirus a personaggi dal carattere non facilmente volubile, come Trump, Macron e Johnson. Le sue proiezioni parlavano, in caso di lassismo politico, di 500mila morti in Gb e due milioni negli Usa. Ferguson è autore anche di un’altra importante ricerca sulla Fase 2 in Italia e sulle regole relative distanziamento e all’isolamento per evitare altri 23 mila morti per Covid 19 nella peggiore delle ipotesi. Malgrado il ruolo di spicco nella lotta all’emergenza, sembra che il primo a non rispettare le regole da lui create e a violare il lockdown, fosse proprio il professor Ferguson che incontrava a casa sua l’amante, Antonia Staats, di 13 anni più giovane.

Ferguson viola il lockdown per vedere l’amante

Come riferito dal Telegraph, malgrado Neil e Antonia non potessero vedersi in quanto residenti in due case diverse, si sarebbero incontrati almeno due volte durante il lockdown. La prima il 30 marzo, lo stesso giorno in cui Ferguson preannunciava solenne alla nazione che la chiusura del Paese causa coronavirus doveva durare almeno fino a giugno. La seconda volta l’8 aprile, mentre Staats rivelava alle amiche che il marito aveva sintomi del coronavirus, mentre Ferguson aveva appena terminato due settimane di auto-isolamento.





“Ho commesso un grave errore, quindi mi dimetto dal comitato scientifico anti Covid 19 del governo. Sono costernato per aver messo in discussione le regole anti pandemia”, ha annunciato Ferguson nella serata del 5 maggio. Sembra inoltre che da settimane a Downing Street si sospetti che sia stato proprio Ferguson a contagiare Boris Johnson, ma al momento sono solo illazioni senza alcuna conferma.