Coronavirus, un membro dello staff di Donald Trump è risultato positivo al test sul Covid-19. Allarme per il Tycoon che però risulta negativo.

Un membro dello staff di Donald Trump, che funge da ‘valletto’, è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un membro della marina militare a stretto contatto con il presidente Donald Trump, occupandosi principalmente del suo guardaroba. I ‘valet’ sono membri di una élite militare dedicata proprio all’assistenza del presidente soprattutto nei suoi appartamenti, dunque a stretto contatto con tutti i membri della first family. Donald Trump è stato nuovamente sottoposto al test per il coronavirus ed è risultato negativo. Test negativo anche per il vicepresidente Mike Pence, informa la Casa Bianca.

Trump è rimato sconvolto dalla notizia arrivata nella notte di mercoledì: secondo quanto riportato dalla CNN il Tycoon, temendo per la sua salute, si è sottoposto nuovamente al tampone ma è risultato negativo. “Recentemente ci è stato comunicato dall’Unità medica della Casa Bianca che un membro dell’esercito degli Stati Uniti, che lavora nel campus della Casa Bianca, è risultato positivo per il Coronavirus”, ha detto il vice segretario Hogan Gidley in una nota diffusa dalla Casa Bianca.

Una fonte della Casa Bianca ha riferito che il valet ha mostrato “sintomi” mercoledì mattina. Il vicepresidente Mike Pence e gli alti funzionari che interagiscono regolarmente con la first family vengono testati settimanalmente per il coronavirus. La Casa Bianca continua a utilizzare il test rapido Abbott Labs, che fornisce risultati in circa 15 minuti. Diversi funzionari che hanno ricevuto il test hanno affermato che viene somministrato nell’edificio dell’Eisenhower Executive Office.