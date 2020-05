Negli Usa tre fratelli hanno perso tutta la famiglia per coronavirus. Un'associazione no profit ha lanciato una raccolta per aiutare i giovani.

Coronavirus, negli Usa 3 fratelli perdono la famiglia

Tre fratelli sono rimasti orfani negli Usa dopo aver perso i genitori a causa del coronavirus. Sia la mamma, Nada Ayram, di 46 anni, sia il padre Nameer Ayaram, di 52 anni, sono deceduti a causa di complicanze subentrate in seguito al coronavirus. Provenienti dallo stato del Michigan, i due hanno lasciato soli i loro tre figli, il ventenne Nashwan e le due figlie di età compresa tra 18 e 13 anni. Dalla morte dei genitori Nashwan deve prendersi cura delle due sorelle e provvedere a pagare le spese in famiglia. La United Family Family Services / Chaldean American Ladies of Charity, ovvero un’organizzazione no profit, si sta occupando di raccogliere donazioni per la famiglia. “Le cose non stanno andando bene per loro”, ha detto il presidente dell’associazione Renee Yaldo.





La solidarietà della comunità

Il presidente dell’associazione ha iniziato a stare vicino alla famiglia a marzo, quando Nameer e Nada si sono ammalati a marzo.

Entrambi erano attaccati a ventilatori polmonari, lontani dai propri figli che non hanno potuto assisterli. I due sono tra le vittime, che continuano ad aumentare, del coronavirus degli Usa.

Oggi, spiega il presidente,“Nash è devastato e le ragazze non la stanno prendono bene. Voglio dire, hanno perso entrambi i genitori a poche settimane l’una dall’altra. Non avevano idea che non avrebbero mai più rivisto i loro genitori”.

Ad oggi, grazie ad una raccolta solidale, sono stati donati oltre 110.000 dollari, superando l’obbiettivo prefissato di 100mila dollari. “Abbiamo pensato che questa raccolta fosse utile per aiutare la famiglia a pagare bollette e altre spese, – ha spiegato Yaldo – mentre i genitori si riprendevano. Purtroppo questo non è accaduto. Ora l’obiettivo è portare tutti e tre i ragazzi all’età adulta senza problemi“.