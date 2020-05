Dopo la chiusura dell'impianto nel 2019, le due torri di raffreddamento della centrale nucleare di Filisburgo, in Germania, sono state demolite.

Approfittando del lockdown anti coronavirus, nella mattinata del 14 maggio sono state demolite le due torri di raffreddamento della centrale nucleare di Filisburgo, nel sud della Germania. La centrale, situata nel land del Baden-Württemberg, era stata ufficialmente chiusa nel 2019 come parte del piano energetico nazionale tedesco che prevede la completa dismissione di tutte le centrali nucleari del paese entro il 2022. La demolizione è avvenuta poco prima delle sei del mattino, al fine di evitare pericolosi assembramenti di persone.



Germania, demolita centrale nucleare

Und es hat #Boom gemacht… Heute Vormittag wurden die beiden Kühltürme des AKW #Philippsburg gesprengt. Der Einsatz verlief aus polizeilicher Sicht unproblematisch. Wenige hundert Schaulustige hatten sich eingefunden um die #Sprengung anzuschauen. Eure #Polizei #Karlsruhe pic.twitter.com/nYvFRSjHyn — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) May 14, 2020



Secondo i comunicati diramati dalle autorità locali, di concerto con la società di smantellamento EnBW Energie Baden-Württemberg AG, la demolizione delle due torri alte 150 metri sarebbe dovuta avvenire prima di sabato 16 maggio, ma è stato deciso di anticiparla senza preavviso alle sei del mattino di giovedì 14 per evitare che decine di curiosi si presentassero sul posto.

Fino all’ultimo infatti le autorità preposte avevano evitato di annunciare l’ora in cui le due torri sarebbero state demolite, scongiurando così assembramenti che avrebbero potuto essere molto rischiosi considerando l’attuale emergenza sanitaria.

Al posto della centrale nucleare, sul sito verrà ora costruito un moderno impianto per la distribuzione dell’energia eolica proveniente dal nord della Germania.





I commenti sullo smantellamento

Ad essere soddisfatte per la demolizione delle due torri sono sopratutto le associazioni ambientaliste tedesche, come l’attivista di Greenpeace Germania Wolfgang Sadik che ha commentato: “Finalmente fanno parte del passato! 20 anni fa ero in cima a quella torre, ora sta venendo giù. È così bello“.

Di parere nettamente opposto è invece l’esponente del partito di destra Alternative fur Deutschland Marc Bernhard, che dichiara: “La centrale nucleare di Filisburgo era una delle più moderne d’Europa. Con la sua demolizione, la produzione di energia elettrica nel Baden-Württemberg calerà del 17%”.