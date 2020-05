La mamma giornalista è in smart working e il figlio irrompe durante la diretta iniziando a piangere e urlare.

Uno degli aspetti di costume che più rimarrà impressi nella nostra mente di questa emergenza coronavirus, è senza dubbio la difficoltà che si può avere in relazione alle videochiamate e ai collegamenti da remoto. Abbiamo visto consiglio comunali con assessori che dimenticavano la telecamera accesa prima di andare in bagno, e tradimenti scoperti in diretta. É stato questo il caso di un giornalista alle cui spalle e apparsa una ragazza nuda che non era però la sua compagna. E ancora reporter della ABC News, che ha deciso di vestire la sua metà superiore del corpo per una trasmissione a casa, credendo che nessuno sarebbe stato in grado di vedere che non indossava i pantaloni. I siparietti continua a non mancare e l’ultimo vede protagonista un’altra giornalista, Martha Sugalski, che proprio mentre era impegnata a trasmettere in diretta da casa un aggiornamento sul Covid-19 è stata interrotta dall’ingresso angosciato del figlio che ha iniziato a piangere.

La giornalista ha però mantenuto un rigore encomiabile, cercando di minimizzare l’accaduto e andando avanti con la notizia che riguardava le nuove regole per andare in taxi ad Orlando, Florida.

La mamma giornalista interrotta in diretta dal figlio

Solo poco dopo la Sugalski ha detto di essere dispiaciuta per quanto accaduto e si è scusata con gli spettatori precisando che il figlio più grande, Maxwell, aveva fatto uno scherzo al più piccolo che, impaurito, ha iniziato a piangere e a cercare la mamma.





La giornalista ha anche mostrato al pubblico suo figlio dopo che si era calmato e ha scherzato sul fatto che il piccolo temesse di non ricevere il dessert come punizione per aver interrotto la trasmissione della mamma.