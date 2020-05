Una coppia pensava di aver investito con il proprio furgone un semplice sacco della spazzatura, salvo poi accorgersi che questo era pieno di soldi.

Insolito incidente quello capitato a una coppia della Virginia, che qualche giorno fa si è trovata inaspettatamente tra le mani la cifra di un milione di dollari contenuti in quello che sembrava un sacco della spazzatura che avevano investito poco prima con il loro furgone. David ed Emily Schantz avevano notato dopo l’investimento che diverse automobili stavano evitando l’ingombrante sacco posto in mezzo alla carreggiata, ma una volta scesi dal veicolo per spostarlo sul ciglio della strada si sono accorti dell’incredibile contenuto.



Usa, sacco della spazzatura pieno di soldi

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, la coppia stava viaggiando nei pressi della loro abitazione quando con il loro furgoncino hanno improvvisamente travolto un paio di bagagli che a prima vista potevano sembrare dei sacchi della spazzatura. Resisi conto che diverse automobili stavano pericolosamente schivando i due oggetti, hanno deciso di scendere dal furgone per spostarli lungo il ciglio della strada evitando così che potessero provocare degli incidenti.

È stato a quel punto però che maneggiando i sacchi si sono accorti che contenevano qualcosa di strano e hanno quindi deciso di aprirli per controllare meglio.

Ai microfoni dei giornalisti la donna ha in seguito dichiarato: “All’interno della borsa c’erano dei bagagli di plastica, e venivano indirizzati con qualcosa che diceva cassa di sicurezza”. I bagagli contenevano la cifra di un milione di dollari, che la coppia si è premurata di consegnare alla polizia per capire chi potesse esserne il proprietario. Al momento l’ipotesi più plausibile tuttavia è che il bagaglio sia caduto da un furgone del servizio postale e che fosse diretto verso la filiale di una banca.