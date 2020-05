L'allarme di Andrea Amman: "Non è più una teoria lontana, l'Europa si prepari a una seconda ondata di coronavirus".

Negli stessi giorni in cui l’OMS dichiara il maggior numero di contagi a livello mondiale in 24 ore, Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), lancia un altro allarme. Una seconda ondata di contagi di coronavirus in Europa, ora, non è più “una teoria lontana”.

Coronavirus, rischio seconda ondata in Europa

Andrea Ammon, in un’intervista al giornale inglese The Guardian, spiega il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in Europa. Il succo del discorso è che non è tempo di rilassarsi. Anche se i paesi europei sembrano aver superato il picco dei contagi, è importante non allentare le misure ed essere cauti. Se non si rispettano le regole, in particolare il distanziamento sociale, è probabile che una seconda ondata di contagi investa l’Europa. “Non so se sarà per sempre – ha spiegato Ammon -, ma non credo che andrà via molto rapidamente. Sembra adattarsi molto bene agli umani. L’unica cosa che possiamo fare è mantenere le distanze interpersonali a questo punto”.

A preoccupare è anche la bassa percentuale di persone immuni, che oscilla tra il 2 e il 14%, lasciando scoperta il 90% della popolazione.

Sotto accusa per Ammon sono le vacanze sulla neve di inizio marzo tra Italia e Austria. Probabilmente in quel momento il virus si è diffuso in Europa, complice i molteplici luoghi affollati che si possono frequentare in montagna, come baite, funicolari e impianti di risalita.