Angela Merkel desidera passare la vacanze a Ischia. Ma è fattibile? L'Italia e il turismo in Fase 2

Non è una novità: da oltre vent’anni, la cancelliera tedesca Angela Merkel trascorre le vacanze estive sull’isola di Ischia. C’è l’eventualità che possa ritornarvi quest’estate? È l’auspicio che emerge dalle dichiarazioni del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dopo una chiacchierata telefonica con la cancelliera.

Fase 2, Mes e la fiducia verso l’Italia

La confidenza di Angela Merkel è un riflesso della rinnovata fiducia dopo la decisione dell’Eurogruppo sul Mes. Sulla questione si era espresso con fermezza lo stesso Sassoli: “Usciremo diversi da questa crisi, ma dobbiamo fare ogni sforzo per uscirne migliori” aveva dichiarato, commentando i 37 miliardi destinati all’Italia con un tasso dello 0,1% “sotto cui c’è solo la donazione“. In tre settimane, tra fine aprile e maggio, l’Europa ha messo a disposizione dei Paesi, 820 miliardi di risorse e di strumenti, a cui vanno aggiunti gli 870 miliardi della Bce. “La cosa più importante adesso è lavorare giorno e notte per capire dove mettere i soldi” è stato il commento di Sassoli, che ha sì ricordato gli onori dell’Europa, ma anche i doveri dei governi.

La Merkel in vacanza a Ischia in Fase 2?

Le parole di Angela Merkel toccano due punti: il suo amore per l’Italia e la voglia di dare un impulso all’economia europea attraverso “sane abitudini”.

La cancelliera è affezionata all’isola di Ischia e da sempre fa tappa alle terme. C’è chi la ricorda mentre si tuffa con le temperature pasquali. Oggi spera di tornarci presto, ma sarà complesso: a luglio parte la presidenza tedesca Ue e l’uscita dalla crisi della pandemia richiede il grande sforzo da parte sua. Forse dovrà accantonare per un po’ il sogno, ma le sue dichiarazioni sono state già recepite positivamente. “Siamo davvero contenti per l’idea espressa dalla cancelliera Merkel di tornare questa estate a Sant’Angelo“, ha dichiarato il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso. Mentre ci si augura che la cancelliera tedesca possa tornare, c’è chi pensa di accoglerla il prima possibile.





Secondo il New York Times, l’Italia resta la meta turistica “più ambita” d’Europa. Per il periodo da giugno ad agosto il numero delle prenotazioni aeroportuali indica come in Italia si contano 407 mila prenotazioni (-68,5%), in Spagna 403 mila (-63,7%) ed in Francia 358 mila (-66,3%).

Lo attesta il dal bollettino dell’Enit.