Tragedia in Cina, dove nei pressi della città di Wenling un’autocisterna carica di gas liquido è esplosa nella notte del 13 giugno, provocando la morte di 19 persone e il ferimento di altre 170. La deflagrazione è avvenuta nella provincia dello Zhejiang, nella zona orientale del paese e ha interessato una vasta area che ha visto il crollo di edifici e fabbriche nel raggio di svariati metri.

Secondo le prime informazioni giunte dal luogo del disastro, pare che l’autocisterna appartenesse a un’azienda che in passato era già stata sanzionata 11 volte per carenze sanitarie e di sicurezza. Intervenendo nel commentare la situazione il vicesindaco di Wenling Zhu Minglian ha dichiarato che oltre 2.600 soccorritori sono stati dispiegati sul luogo dell’incidente e attualmente sono ancora in corso ingenti sforzi per recuperare eventuali sopravvissuti rimati sepolti nei crollo degli edifici.

The death toll from the explosion of a liquefied natural gas (LNG) tanker in #Wenling, east China’s Zhejiang Province has risen to 19, and a total of 172 injured people are receiving medical treatment in hospitals. pic.twitter.com/Tl7uyE4C8W

