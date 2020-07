La donna è morta di infarto in Sudafrica: costretta ad assistere allo stupro delle tre nipoti.

Una barbarie senza fine quella che una anziana donna ha dovuto vivere sulla propria pelle: tre delle cose più care che aveva al mondo, le sue nipoti, usurpate e violentate da un uomo per più e più volte. Un dolore troppo grande che non le ha lasciato scampo.

Così, la ‘nonna’, è morta a causa dello choc per quanto visto. È successo in Sudafrica e, come riportano le cronache locali, la notizia ha scosso l’intera comunità locale.

Minacciata con la pistola da un uomo, la nonna di 71 anni – residente nella località di KwaZulu-Natal – è stata costretta ad assistere allo stupro avvenuto ai danni delle sue tre nipotine, rispettivamente di 19, 23 e 25 anni.

Sudafrica, nonna muore per infarto

È morta per infarto la donna di 71 anni costretta ad assistere alla violenza carnale ai danni delle sue tre giovani amate nipotine. Il tutto è avvenuto nel cuore della notte quando un uomo ha fatto irruzione in casa e rinchiuso dentro la stessa camera le tre sorelle e la nonna. Secondo le testimonianze delle vittime, l’orco le avrebbe portate poi una alla volta in un’altra stanza per abusarne.



La nonna non ha potuto far altro che assistere inerme a quel triste spettacolo. Ma il suo cuore non ha retto ed è stata stroncata da un arresto cardiaco. Secondo la polizia – che indaga sul caso – la morte è sopraggiunta a causa dello choc causato dallo stupro subito dalle tre nipoti. “Le tre ragazze hanno detto che il sospettato non l’ha toccata o ferita”, rivelano gli inquirenti.