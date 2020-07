Un 13enne è finito sotto un'auto dopo una partita a pallone con gli amici. Alla guida un 15enne ed un 20enne: l'accusa è di guida pericolosa.

Un 13enne è stato travolto da un’auto mentre giocava a pallone con degli amici nel Regno Unito. A bordo del veicolo si trovavano un 20enne ed un 15enne. Non è ancora chiaro chi fosse alla guida al momento dell’impatto.

13enne nel Regno Unito travolto da un’auto

Un ragazzino di 13 anni è morto nel Regno Unito dopo essere stato investito da un’auto ad Ashton in Makerfield, nella contea di Greater Manchester. Jack Worwood, questo il nome della vittima, secondo le prime ricostruzioni della polizia, in prossimità del marciapiede è stato travolto da una Jaguar su Old Road. L’auto dopo l’impatto si è schiantata contro un muro. Inutili le corse all’ospedale, Jack era in condizioni disperate ed è morto dopo aver lottato per un giorno intero tra la vita e la morte.

Per l’incidente sono stati fermati un 15enne ed un 21enne. Quest’ultimo è stato arrestato con l’accusa di aver causato la morte per guida pericolosa e non aver prestato soccorso alla vittima.

“Cerchiamo risposte”

Il sergente Darren Hancock della Serious Colligation Investigation Unit del GMP in merito alla vicenda ha dichiarato che sarà fatto tutto il possibile per fare chiarezza. Determinanti sono i filmati dash-cam. “Questa è una notizia devastante e i nostri pensieri vanno sinceramente alla famiglia di Jack mentre lottano per venire a patti con quello che è successo – ha dichiarato il segrente Darren – .Siamo determinati a dar loro le risposte che meritano e vogliamo fare nuovamente appello al pubblico affinché presenti informazioni o filmati dash-cam che possano aiutarci nel fare chiarezza”.