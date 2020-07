Il bambino preso dallo spavento ha iniziato a piangere ma, grazie all'aiuto dell'agente Ramòn è riuscito a tranquillizzarsi.

Un bambino rimasto coinvolto in un grande incidente stradale è stato tranquillizzato da un agente con dei video sullo smartphone. L’uomo aveva finito il suo turno di lavoro ma ha deciso di intervenire comunque ed aiutare le persone coinvolte. Le foto dell’accaduto hanno fatto il giro del web.

Bimbo tranquillizzato dopo incidente con video

La foto è stata scattata in Ecuador, pubblicata sui social dal ministro dell’Interno Maria Paula Romo. La storia è quella di uno dei tragici incidenti che accadono nel mondo ma, questa volta, la tragedia ha avuto risvolti incredibili. Un agente, Ramòn Salazar, stava tornando a casa dopo la sua giornata di lavoro quando si è imbattuto in un incidente stradale nella capitale di Quito ed ha deciso di aiutare i suoi colleghi per soccorrere gli automobilisti coinvolti.

Durante l’operazione, l’uomo ha trovato un bambino in lacrime, spaventato dallo schianto. Ramòn, così, ha deciso di sedersi a terra, con il piccolo in braccio, mostrandogli video sullo smartphone. Grazie all’aiuto dell’agente, il bambino è riuscito gradualmente a calmarsi, dimenticando lo spavento per l’accaduto.

El Cbop Ramón Salazar de la @PoliciaEcuador consoló a un niño que estaba asustado luego de un accidente de tránsito en #Quito. Ayer, luego de terminar la jornada, iba a su casa por la Av. Simón Bolívar y se encontró con el siniestro. #BuenTrabajoPolicíaEc 👏 pic.twitter.com/mVRhtMyTli — María Paula Romo (@mariapaularomo) July 11, 2020