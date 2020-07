Dopo due giorni in rianimazione, è morto il bambino di 11 anni coinvolto nell'incidente d'auto avvenuto sabato 11 luglio a Predazzo.

Purtroppo è morto il bambino di 11 anni che il pomeriggio di sabato 11 luglio era rimasto vittima di un incidente a Predazzo, In Val di Fassa, dove a inizio luglio è stato registrato un focolaio di coronavirus. Il piccolo era in viaggio con i genitori, quando l’auto ha subito un violento impatto con un altro mezzo che scendeva dalla direzione opposta.

La madre è tuttora ricoverata in terapia intensiva.

Predazzo, morto bambino dopo incidente

La mattina di lunedì 13 luglio l’Azienda Sanitaria di Trento ha diffuso la tragica notizia: è morto il bambino di 11 anni che sabato 11 luglio era stato coinvolto in un incidente a Predazzo. Il piccolo viaggiava con i suoi genitori, diretti in Val di Fassa per trascorrere alcuni giorni di vacanza, quando l’auto ha impattato violentemente contro un altro mezzo che giungeva dalla direzione opposta.

Il piccolo al momento dell’impatto non presentava ferite mortali, ma col passare del tempo le sue condizioni si sono aggravate. La madre rimane in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva.





La dinamica dello scontro

I Vigili del Fuoco di Trento e i Carabinieri sono al lavoro per stabilire la dinamica dell’incidente.

Ancora non è chiara la causa dell’impatto, ma alcune immagini di sicurezza interne alla galleria potrebbero aver registrato immagini inequivocabili.

Una volta liberati con pinze idrauliche dalle lamiere, i cinque feriti sono stati trasportati all’Ospedale santa Chiara di Trento. In seguito, la polizia ha provveduto alla pulizia e rimozione dei detriti sul tratto di strada. La viabilità è tornata a pieno regime poche ore dopo.