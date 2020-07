Elefante in Sri Lanka attacca e uccide un studentessa: la donna sarebbe stata calpestata dal pachiderma.

Un elefante in Sri Lanka ha calpestato e ucciso una studentessa di 32 anni che stato tornando nell’ostello dove alloggiava, nei pressi dell’università di Jaffna, nel nord dell’isola. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, insieme a lei ci sarebbe stato un amico della donna che però è riuscito a scappare salvandosi.

“Era con un amico che è riuscito a sfuggire all’attacco”, la ricostruzione dell’agente di polizia locale secondo cui le autorità dello Sri Lanka hanno cercato di rintracciare l’animale senza però riuscirci. L’incidente è avvenuto domenica 19 luglio. La donna, che aveva riportato ferite multiple alla testa, è morta lunedì in ospedale.

Quanto accaduto alla studentessa non è purtroppo un caso isolato.

Gli attacchi di elefanti nelle regioni remote dello Sri Lanka sono infatti molto comuni, ma l’ultima tragedia si è consumata in un’area popolata dove non si erano verificati incidenti simili in passato. Nel 2019, stando a fonti governative, sono 121 le persone morte in circostanze simili, numero in aumento rispetto alle 96 vittime del 2018.

In crescita anche il numero di elefanti uccisi dall’uomo, 405 durante lo scorso anno. Secondo le ultime rivelazioni, gli elefanti nello Sri Lanka sono circa 7.000, in calo rispetto ai 12.000 dei primi anni del 1900. Un problema sociale in Sri Lanka, come sottolineato dal massimo esperto di elefanti del Paese Jayantha Jayewardene: “La tendenza sta peggiorando. Entrambe le parti stanno soffrendo, ma gli elefanti subiscono un numero sproporzionato di vittime rispetto alla loro popolazione”.