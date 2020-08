Paura in India, precisamente all’aeroporto di Calcutta, dove un aereo con a bordo 191 passeggeri si è schiantato dopo essere andato fuori pista. Sul posto ambulanze e pompieri per i soccorsi: 4 persone sono morte, tra cui un pilota e due passeggeri, e almeno 43 sono rimaste ferite.

L’episodio si è verificato in particolare alle 19:40 ora locale di venerdì 7 agosto 2020 a bordo del volo Air India 433 diretto da Dubai a Calcutta. Mentre stava atterrando allo scalo internazionale, noto anche come aeroporto di Karipur, sarebbe andato fuori pista precipitando a 30 piedi di profondità.

