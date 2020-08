La Cina ha dato l'approvazione per il suo primo vaccino contro il coronavirus: si tratta dell'Ad5-nCoV, sviluppato da CanSino Biologics.

La speranza ora arriva da Pechino. La Cina ha infatti approvato il suo primo possibile vaccino contro il coronavirus. Si tratta dell’Ad5-nCoV, sviluppato da CanSino Biologics in collaborazione con l’Istituto di biotecnologia dell’Accademia delle scienze mediche militari.

La notizia è stata resa nota solo il 17 agosto, ma l’approvazione risalirebbe all’11 dello stesso mese.

Solo pochi giorni prima, la Russia ha annunciato la produzione del primo lotto del suo vaccino anti-Covid.

Coronavirus, come funziona il vaccino della Cina

Il vaccino cinese è stato realizzato a partire da un adenovirus del raffreddore comune e grazie alla concessione provvisoria di un vaccino realizzato nel 2017 contro l’Ebola.

Il farmaco ha superato la fase 1 (quando è stato somministrato a poche decine di volontari sani), la fase 2 (centinaia di partecipanti ai test) ed era infine arrivato alla fase 3 (che prevede decine di migliaia di partecipanti) grazie alla partecipazione alla sperimentazione di Paesi come Russia, Brasile, Cile e Arabia Saudita. Al momento, quest’ultima fase rimane aperta, ma lo scorso 11 agosto il vaccino ha ricevuto l’approvazione che potrebbe portare, in caso di una seconda ondata della pandemia, a una produzione di massa del farmaco in tempi rapidi.