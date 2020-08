germania esplosivo scuola elementare

Una scuola elementare nel Land del Nordreno-Vestfalia in Germania è stata evacuata in seguito al ritrovamento di materiale esplosivo. È accaduto a Bueren, non lontano da Paderborn. La notizia è stata data dalla polizia su Twitter, che ha sottolineato che alunni e insegnanti sono fuori pericolo.

‼️ Aktuell ist die Gesamtschule #Büren evakuiert. Grund: Fund einer unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung. Wir sind vor Ort. Derzeit besteht keine Gefahr. Schüler und Lehrer sind in Sicherheit. Wir klären gerade die Hintergründe. Weiteren Infos folgen. #polizeipb #kpbpb pic.twitter.com/RPZQJSvIOg — Polizei NRW PB (@polizei_nrw_pb) August 19, 2020

Esplosivo in una scuola elementare in Germania

In Germania dunque, dopo l’emergenza covid (tra l’altro non del tutto superata), torna l’incubo del terrorismo dopo la serie di incidenti provocati in maniera intenzionale da un 30enne sull’autostrada di Berlino nella giornata di ieri, 18 Agosto.

Al momento non si sa ancora se quanto accaduto nelle scuola elementare di Nordreno-Vestfalia possa essere riconducibile a un atto terroristico, né se i due episodi siano collegati. Le indagini in corso serviranno proprio ad approfondire la situazione e far emergere eventuali punti di affinità.

La Procura di Berlino e sicura che quanto avvenuto in autostrada rappresenti un attacco islamista. Il 30enne avrebbe innescato una serie di incidenti volontariamente e avrebbe gridato “Allahu Akbar” al momento di uscire dalla sua auto.

A quel punto il soggetto ha posizionato sopra la sua Opel Astra nera una grossa scatola, dichiarando che essa aveva un contenuto pericoloso.