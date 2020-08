22 nuovi focolai in Francia, divampa l'emergenza coronavirus in diverse zone del paese.

L’Europa è ancora alle prese con l’emergenza coronavirus, con l’allerta che sale in molti paesi a causa dell’insorgere di nuovi focolai. Nello specifico in Francia, solo nelle ultime 24 ore, ne sono divampati ben 22 comportando un’inevitabile aumento dei contagi in tutti il paese.

Domenica 23 agosto era stato raggiunto un record dai tempi del lockdown, con 4.897 nuove infezioni di covid-19 confermate, mentre ieri, lunedì 24, ce ne sono state 2000. Una leggera flessione, dunque, a cui però si accompagna un aumento del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (+16 in 24 ore). Il totale dei positivi trovati in una sola settimana ha toccato quota 23.591.

Coronavirus, allerta in Francia per i focolai

Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, in un’intervista al media francese Le Journal du Dimanche, ha sottolineato come a preoccupare l’esecutivo di Parigi siano proprio i 22 nuovi focolai: “All’inizio dell’estate l’1,4% dei i test sono risultati positivi, in aumento fino al 3,6% tra il 15 e il 21 agosto”. Presto potrebbero essere prese delle decisioni nette per contenere il contagio nelle zone più a rischio.

Tra queste c’è sicuramente le Bocche del Rodano, un dipartimento della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, che negli ultimi giorni ha visto un boom di nuovi contagi. Il prefetto della regione, Christophe Mirmand, ha annunciato che nelle prossime ore saranno prese decisioni, come la restrizione dell’orario di apertura di ristoranti o bar e il divieto di incontri di più di 10 persone in spazi pubblici.

L’allerta per i nuovi casi sta agitando anche Parigi: a partire dalle 10 di questa mattina si riunirà per volontà del presidente Emmanuel Macron all’Eliseo una riunione straordinaria del Consiglio di Difesa, dedicato alla gestione dell’emergenza. Tuttavia, pare scongiurato un nuovo lockdown nazionale dopo quello dei mesi scorsi.