Il sindaco di Mosca Serghei Sobyanin ha annunciato un piano di vaccinazioni di massa anti coronavirus nella capitale entro la fine di quest'anno.

Dopo le prime notizie incoraggianti in merito all’efficacia del vaccino russo anti coronavirus, Mosca si sta già preparando a un piano di vaccinazioni di massa al fine di contenere la diffusione della malattia durante la stagione più fredda. È quanto annunciato dal sindaco della capitale russa Serghei Sobyanin, il quale intervistato dall’emittente televisiva Canale 1 ha affermato che il piano vaccinale partirà entro la fine di quest’anno o al massimo l’inizio di quello successivo.





Coronavirus, piano vaccinazioni a Mosca

Come riportato anche dall’agenzia di stampa russa Tass, il primo cittadino moscovita ha affermato: “Una seria vaccinazione di massa avrà molto probabilmente luogo alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo”. Sobyanin aveva inoltre già annunciato alla stampa di essersi fatto somministrare il nuovo vaccino russo in modo da: “Dare vigore ai miei colleghi ed essere sicuri che abbiamo aperto una finestra di opportunità in questa situazione“, dimostrando così: “Che in Russia è veramente comparso un nostro efficace vaccino nazionale, ho preso questa decisione.

Mi sento bene, Dio voglia che sia così anche più in avanti”.

Le dichiarazioni del sindaco Sobyanin seguono di pari passo quelle del ministro della Salute russo Mikhail Murashko, che alla fine di agosto aveva annunciato la consegna dei primi grandi lotti di vaccino entro il mese di settembre, con l’inizio delle prime vaccinazioni tra la popolazione entro il novembre successivo.

Murashko aveva infatti affermato: “Raggiungeremo le quantità massime nel periodo novembre-dicembre. Sarà possibile vaccinarsi contro l’influenza e il nuovo Coronavirus in tempi diversi”.