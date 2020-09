In Germania, il virologo Drosten, chiede di non abbassare la guardia dal Coronavirus e invita i tedeschi alla massima prudenza.

Il Coronavirus torna a preoccupare la Germania: il virologo Christian Drosten esorta i tedeschi alla prudenza: “La pandemia non è per nulla terminata, anzi inizia proprio adesso“. Lo scienziato ha voluto far sentire la propria voce dopo l’aumento di contagi avvenuto in tutta Europa.

Germina, il virologo Drosten sul coronavirus

“Dobbiamo cambiare alcune cose perché la pandemia inizierà seriamente soltanto adesso. Anche da noi” – ha affermato Drosten. Il Covid ha proliferato soprattutto in America e nei Paesi orientali, ma l’Europa non può prendere sotto gamba la situazione. “Non abbiamo fatto le cose meglio degli altri finora – ha affermato il virologo tedesco, abbiamo soltanto reagito prima”.

Nell’ultimo periodo, dopo la breve pausa data dall’estate, sono tornati a risalire vertiginosamente i contagi.

Soprattutto in Paesi come la Francia e la Spagna, la situazione degenera sempre di più e i cittadini sono costretti a vivere un altro lockdown. Moltissimi i focolai in giro per l’Europa e anche la Germania si prepara a una nuova ondata. Fondamentali rimangono le regole anti-Covid istituite dall’Oms: mascherina obbligatoria sempre, anche all’aperto in alcune zone della Baviera e nel centro storico sarà vietato incontrarsi con più di cinque persone.

Il drastico ritorno alle restrizioni era stato già messo in conto dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, la quale aveva messo in guardia i concittadini e definendo molto dura la situazione dopo il nuovo aumento di contagi.