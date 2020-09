Paura a Parigi, dove poco prima di mezzogiorno è stato udito un forte boato: su Twitter diversi utenti hanno riferito di averlo sentito nei pressi del ventesimo dipartimento e temuto si trattasse di un’esplosione. La Prefettura ha però comunicato che si è trattato dell’attraversamento della barriera del suono da parte di un aereo da caccia.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ

— . (@wiIffff) September 30, 2020