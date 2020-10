Finisco in ospedale 13 studentesse londinesi dove aver ingerito dolci alla marijuana senza esserne consapevoli.

Ore molto complicate in una scuola femminile del nord di Londra, la Highgate Road, dopo che per ben 13 studentesse è stato necessario il trasferimento in ospedale. Alla base del malessere condiviso ci sarebbero dei dolci alla marijuana mangiati in maniera inconsapevole dalle ragazze durante la ricreazione.

Stando a quanto riferito da un portavoce della Metropolitan Police di Camdem, nelle merendine sarebbe stata trovato traccia di THC. Solo ulteriori analisi permetteranno ora di capire le quantità di principio attivo della cannabis presenti in ogni singolo dolciume.

Mangiano dolci alla marijuana: 13 studentesee in ospedale

Come già accennato, 13 delle studentesse della scuola sono state trasportate in via precauzionale in ospedale.

Stando a quanto riferito dalla polizia, nessuna di loro è al monento in condizioni gravi mentre le forze dell’ordine saranno ora chiamate ad indagare sull’incidente individuando i responsabili. Al momento non è stato notificato nessuno arresto per il fatto in questione.

“Gli studenti si sono sentiti male dopo aver mangiato quelli che credevano fossero dolci”, questo invece il commento di una portavoce della scuola interessata che ora dovrà rispondere di quanto avvenuto all’interno delle sue mura e anche dell’eventuale mancato controllo sui prodotti che vengono messi a disposizione degli studenti in mensa e nelle macchinette automatiche.