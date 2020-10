Torture sui bambini in Russia, orrore presso un monastero dove i piccoli venivano schiavizzati, sottoposti a violenze sia fisiche che psicologiche.

Accade a Sredneuralsk, Russia dove le torture sui bambini e il loro schiavismo sono una realtà quotidiana presso un monastero. Continue violenze, sopraffazione costante, pressione psicologica ai danni dei piccoli ospiti, tutti provenienti da situazioni di estrema povertà.

Russia, torture sui bambini

I bambini che vivevano presso il monastero russo, vi erano giunti per necessità. Avevano bisogno di una casa e di qualcuno che offrisse loro un riparo, un pasto caldo. Non potevano sapere a cosa sarebbero andati incontro per mano dei sacerdoti presenti, ai quali faceva capo Padre Sergei Romanov.

Ora quei bimbi sono adulti e hanno denunciato l’uomo, come i suoi colleghi, affinché le violenze subite non passassero inosservate.

Sono sette, per ora, le vittime identificate ma sembra siano almeno dieci: non tutti hanno confessato alla Polizia del loro terribile passato di abusi.

Anni di torture e violenze

“Dal 2004 al 2019, individui non identificati hanno inflitto sofferenze fisiche e mentali a sette bambini attraverso percosse sistematiche e altri atti violenti nel monastero”, ha spiegato il Comitato Investigativo russo. I piccoli ospiti del monastero subivano una condizione di schiavitù, costretti a lavorare nei campi e a servire gli adulti, mangiando poco cibo.

Le suore erano incaricate di picchiarli davanti a tutti, li frustavano e bastonavano, li chiudevano in gabbie senza cibo né acqua o li facevano sedere su di un formicaio. Diversi di loro hanno poi sviluppato gravi problemi psicologici.