Stephen Powis, direttore dell'Nhs, ha svelato che in Inghilterra ora ci sono molti più ricoveri che prima del lockdown.

L’emergenza Covid sta nuovamente mettendo a dura prova il mondo intero, con zone molto più colpite rispetto ad altre. I contagi stanno aumentando in tutto il mondo e ci sono luoghi in cui la situazione è diventata davvero allarmante. Uno di questi è l’Inghilterra, che si trova in questo momento in una situazione molto grave.

Covid in Inghilterra

Stephen Powis, direttore dell’Nhs, servizio sanitario nazionale britannico, ha annunciato che la situazione in Inghilterra sta sfuggendo di mano. In questo momento nel Paese ci sono più persone ricoverate in ospedale a causa del Covid-19 rispetto a quante ce ene fossero a marzo, prima dell’avvio del lockdown. Una notizia che sta preoccupando moltissimo ed è evidente che ci sono delle precauzioni molto forti da prendere in questo momento.

Stephen Powis ha ammesso che il pensiero che ad essere vulnerabili fossero solo le persone anziane è stato del tutto illusorio.

La realtà è ben diversa e i giovani non possono fare altro che rispettare tutte le regole in vigore. Sicuramente arriveranno nuove restrizioni, molto severe, per riuscire a contenere il più possibile questa rapida diffusione del Coronavirus in Inghilterra. I ricoverati continuano ad aumentare e questi numeri stanno preoccupando moltissimo il Paese e la popolazione. A marzo, prima che iniziasse il lockdown, i numeri di ricoveri all’interno degli ospedali erano molto più bassi e questo è il dato che sta allarmando più di tutto.