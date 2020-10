In Gran Bretagna i numeri del covid continuano a salire e il governo impone la quarantena di 14 giorni a chiunque arrivi dall'Italia.

L’emergenza coronavirus in Europa continua a mostrare in forte crescita e ogni Stato cerca di proteggersi come può. Lo fa anche la Gran Bretagna – alla prese con una seconda violentissima ondata – obbligando alla quaratena di due settimane chiunque arrivi nel Paese dall’Italia.

A preoccupare in Inghilterra è la brusca impennata di casi registrata nel Bel Paese che, solo oggi 15 ottobre, ha registrato più di 8mila nuovi casi con un trend in forte crescita da giorni.

Gran bretagna: quarantena per chi arriva dall’Italia

L’Italia è stata dunque rimossa dalla lista dei corridoi turistici, ovvero dall’elenco dei paesi non ritenuti a rischio.

La misura riguarderà sia gli italiani che viaggiano verso il Regno Unito sia i cittadini britannicci che tornano in patria. Lo stesso trattamento verrà riservato ai soggetti provenienti da Città del Vaticano e da San Marino venendo considerati territori attigui. A parti inverse anche l’Italia aveva disposto per i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna l’obbligo di presentare un certificato di negatività al tampone realizzato entro le 72 ore precedenti all’arrivo.

La situazione Covid in Gran Bretagna

La situazione nel frattempo in Inghilterra sembra essere completamente fuori controllo. Sono 18.980 i contagi delle ultime 24 ore, con 138 vittime. La situazione più critica a Londra che con i suoi 1700 contagi in un solo giorno ha raggiunto un tasso di infezione di 730 positivi ogni 100mila abitanti. L’allerta nella capitale passa al livello alto, il secondo seconda quanto previsto dalle misure introdotte dal governo di Boris Johson.

Le attività commerciali potranno rimanere aperte, ma da sabato saranno vietate le riunioni con amici in casa e verrà scoraggiato l’utilizzo dei mezzi pubblici.