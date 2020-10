Il vicino usava la sua rete wifi per guardare video di abusi sui minori, arrestato innocente per pedofilia. La vicenda ha avuto luogo in Inghilterra.

Arrestato per pedofilia, innocente finisce in manette senza aver commesso alcun reato. Accade in Inghilterra, dove l’errato colpevole ha passato qualche giorno dietro le sbarre, prima che la Polizia individuasse il vero mostro.

Innocente arrestato per pedofilia

Il vicino dell’uomo erroneamente arrestato per pedofilia, sfruttava la sua rete wifi per collegarsi a Internet e guardare video di abusi sui minori tramite PC.

Robert Mawby, 60enne, aveva convinto il dirimpettaio a farsi dare la password della rete per navigare.

Nel tranquillo sobborgo di Beaumont Leys, a Leicester, i rapporti di buon vicinato sono alla base di una pacifica convivenza, per questo motivo l’uomo era ignaro del motivo per il quale Mawby potesse essere interessato al suo wifi. In questo modo, il mostro ha scaricato quasi 500 fotografie e video pedopornografici che ritraevano bambini e ragazzi minorenni.

Per il colpevole niente carcere

A metà agosto 2020, la Polizia ha fatto irruzione nell’appartamento dell’uomo innocente, arrestandolo con il sospetto di aver scaricato tale materiale. Pochi giorni dopo, fortunatamente, è riuscita a risalire al vero colpevole grazie alla confessione dello stesso Mawby. Questi, inoltre, ha anche violato l’ordinanza del Tribunale che gli vietava di possedere cellulari, PC e hard disk senza comunicarlo alle forze dell’ordine.

Niente carcere per lui ma servizi sociali e un percorso di riabilitazione, nonostante avesse già precedenti con un arresto nel 2010 e 24 mesi dietro le sbarre. “Ha 60 anni, ha bisogno di cure e l’ultima volta non le ha ricevute, si è dichiarato colpevole di questi reati e ha scagionato il suo vicino”, ha detto l’avvocato di Mawby al giudice, durante il processo.