Spende una vera fortuna per assomigliare alla Barbie: Honza Simsa ha 26 anni e abita in Repubblica Ceca.

Honza Simsa è un ragazzo di 26 anni di Brno, città della Repubblica Ceca. Durante il giorno indossa abiti assolutamente normali. Di sera però, il suo look cambia completamente: sfoggia piume e tacchi alti.

Il 26enne decisamente appassionato di Barbie, ha deciso di spendere quasi 16mila euro per somigliare il più possibile alla celebre bambola.

Dietro a questo cambiamento ci sarebbe semplicemente il gusto personale. Honza, infatti, ha dichiarato che si piaceva anche prima, quando aveva un look più mascolino: ora si piace di più.

Il processo per somigliare a Barbie è iniziato nel 2017 ed è stato lungo e costoso. Un amico medico però gli avrebbe regalato le iniezioni mensili a labbra, guance e mento. Gli interventi non sono ancora finiti: Honza, infatti, prevede che in futuro si rivolgerà ancora agli specialisti di chirurgia estetica.

Honza Simsa: 16mila euro per assomigliare a Barbie

Il ragazzo ha rivelato che all’inizio, a causa del suo aspetto, attirava molta attenzione. “La gente è molto antiquata” ha detto Honza “e siccome io appaio come un uomo ma ho labbra grandi e mi trucco ho attirato molta attenzione, non sempre positiva”.

Honza Simsa ha poi detto che il suo aspetto confonde le ragazze e che al momento non ha ancora trovato la sua anima gemella.

“Mi vesto in questo modo e mi piaccio così, dentro di me però sono un uomo. Sono attratto dalle ragazze, ma alcune hanno dei problemi con il mio look perché le confonde. Al momento sono single e sto benissimo così”, ha concluso Honza.

Non è l’unico caso in cui un giovane decide di spendere i risparmi per assomigliare ai suoi idoli. Jack Johnson avrebbe speso 33.000 sterline in chirurgia plastica per assomigliare a David Beckham, salvo poi cambiare idea e decidere di cambiare sesso per assomigliare a sua moglie, l’ex Spiace Girls Victoria Beckham.