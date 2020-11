Donna 80enne sposa 35enne: “Non sta con me per i soldi”

La storia della donna 80enne che ha sposato un 35enne ha fatto il giro per il mondo. Ora il loro matrimonio è ufficiale.

La storia tra l’80enne Iris e il 35enne Mohamed ha fatto qualche tempo fa il giro per il mondo a causa della loro differenza d’età arrivando perfino a suscitare più di qualche polemica. La pensionata di 80 anni aveva addirittura scatenato l’opinione pubblica inglese parlando dei dettagli della sua vita sotto le lenzuola in diretta tv.

Tuttavia la pensionata Iris Jones ha ribadito a più riprese che Mohamed Ahmed Irbriham non l’avrebbe sposata per i soldi, nonostante il neo marito sarebbe disoccupato. “Se mi sta sposando per la mia fortuna, rimarrà tristemente deluso perché vivo con una pensione”, ha dichiarato la donna nel corso del programma “This Morning”.

Donna 80enne sposa un 35enne

Lei è una pensionata di 80 anni che ha deciso di “vivere una seconda giovinezza” a quarant’anni dal primo matrimonio, lui è un uomo di 35 anni egiziano.

Dopo essersi conosciuti sui social i due si sarebbero poi innamorati convolando a nozze. La storia di Iris Jones e del 35enne egiziano Mohamed Ahmed Irbriham, non molto tempo fa si era diffusa in tutto il mondo suscitando più di qualche polemica e più di qualche remora se il 35enne abbia veramente sposato la pensionata solo per amore.

La donna tuttavia dichiarato a più riprese che il loro amore è sincero che i soldi della donna non sarebbero assolutamente nelle mire del giovane marito.

“Se mi sta sposando per la mia fortuna, rimarrà tristemente deluso perché vivo con una pensione. Non sopporto volentieri gli sciocchi. Sono onesta e sincera e gli ho chiarito subito che non doveva essere un approfittatore”, ha dichiarato la pensionata nel corso della trasmissione “This Morning”.

Anche il 35enne Mohamed ha precisato di amare Iris: “Non mi interessa dove viviamo o quanto sia ricca o povera, voglio solo stare con Iris.

La gente pensa che io sia con lei per tutte le ragioni sbagliate”.