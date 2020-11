Carola Rackete arrestata in Germania, durante una manifestazione ambientalista nella foresta vicino ad Homberg-Ohm. Da giorni infatti gli attivisti protestano contro l’abbattimento di querce centenarie, che permetterà il prolungamento dell’autostrada A49 nella foresta di Dannenroder.

I media tedeschi hanno diffuso la notizia del fermo di Carola Rackete, ex capitano della Sea Watch 3 che venne arrestata in Italia durante la diatriba sullo sbarco di migranti. Da alcuni giorni lei, assieme ad altri attivisti ambientalisti, era accampata in una tenda nell’area in cui sarebbero state abbattute le querce centenarie, successivamente è salita su di una piattaforma in cima ad un albero.

Di recente, in un video pubblicato sul suo account Twitter ufficiale, denunciava lo stato in cui si trovano le foreste del mondo, spiegando il motivo per il quale stava partecipando alla protesta e occupando la zona.

“ Qui la società civile ora dice basta! In Germania ci sono centinaia di progetti di costruzione di strade. È insensato nel contesto di crisi climatica “, aveva dichiarato.

Despite the pandemic police announced to evict the forest occupation at #Dannibleibt soon so that gov may build another highway, 40 years in the planning..

There is still time to join us and force gov to take the #ClimateCrisis seriously and stop all infrastructure dinosaurs. https://t.co/Oq8wpQbZ6t

— Carola Rackete (@CaroRackete) November 9, 2020