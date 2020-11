Lo ha annunciato QMI, decine di persone sarebbero state prese in ostaggio nei locali della UBISOFT.

Il Canada in queste ore sta vivendo dei momenti di tensione. Nei locali dell’edificio di Montréal dove ha sede la nota compagnia UBISOFT sarebbero state prese in ostaggio decine di persone.

Opération policière en cours au coin de Saint-Laurent et St-Viateur. Nous demandons aux gens d’éviter le secteur. Le #SPVM valide présentement des informations et d’autres détails suivront. pic.twitter.com/qvDym0QmmM — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Montréal, persone prese in ostaggio alla UBISOFT

Dramma a Montréal in Canada. Decine di persone sarebbero state prese in ostaggio nei locali dell’edificio dove ha sede la UBISOFT. La notizia non sarebbe stata confermata dalla polizia fino all’inizio di questo pomeriggio.

Stando a quanto riportano i media locali, ancora non sarebbero chiare le intenzioni dei sequestratori. Non è stato inoltre nemmeno reso noto quale sia il numero esatto delle persone coinvolte e prese in ostaggio. Il Narrative Director di Assassin’s Creed ha reso noto che non tutte le persone si troverebbero all’interno dell’edificio e che anzi diverso di troverebbero bloccati in terrazza o ancora in ufficio.

Ok here. In another building altogether. Stay safe everyone. https://t.co/IOiEP2iA8b — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) November 13, 2020

#Canada 🇨🇦 – Des dizaines de personnes prises en otage sur le toit du bureau #Ubisoft à #Montréal .

▪️Des policiers armés ont été envoyés sur les lieux.

Via @eha_news pic.twitter.com/Gudz5VDram — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) November 13, 2020

#Canada 🇨🇦-#Montréal – Les bureaux tactiques du SPVM fortement armés se mettent en position et se préparent à entrer dans le bâtiment.

Via @shanermurph pic.twitter.com/z63sgtZ2Vi — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) November 13, 2020

Montréal, la polizia si prepara ad entrare

La SVPM, il Servizio di Polizia della città di Montréal si starebbe preparando ad entrare all’interno dell’edificio. Nel frattempo molti lavoratori si sono rifugiati sul tetto.

Chiesto un riscatto per gli ostaggi

Ultimi aggiornamenti a Montréal. Per le decine di persone prese in ostaggio sarebbe stato chiesto il pagamento di un riscatto.