Lo scatto dell'influencer nigeriano "Pretty Mike" è diventato virale: si presenta al matrimonio di due attori di Nollywood con 6 donne incinte.

Ha fatto il giro dei social la foto di un matrimonio in cui il famoso influencer nigeriano Pretty Mike of Lagos si presenta con 6 donne incinte. Lo stesso Mike ha confermato con grande gioia la paternità. Uno scatto che ha fatto passare in secondo piano le nozze della star di Nollywood Williams Uchemba e della moglie Brunella Oscar, evento in cui l’influencer era ospite.

Influencer nigeriano con 6 donne incinte

Mike Eze -Nwalie Nwogu, famoso influencer nigeriano di Instagram conosciuto come “Pretty Mike of Lagos“, ha scattato una foto al matrimonio dell’anno tra due star di Nollywood con ben 6 donne incinte.

Uno scatto che in poche ore ha fatto il giro del web, diventando virale: 70mila le condivisioni, con buona pace di Williams Uchemba e Brunella Oscar. Già perché tutta l’attenzione mediatica era incentrata sulle nozze tra la star di Nollywood Uchemba e la moglie Brunella Oscar.

La foto con le sue “mothers” come le definisce Mike, tra abiti in lamè d’argento e diademi sfarzosi ha decisamente fatto passare in secondo piano il matrimonio del decennio tra i due attori cinematografici.

“PM e le sue sei Mothers… nessun trucco, nessun film, stiamo solo vivendo la nostra vita migliore. #ABetterTime #HappyHome #Familyiseverything #babybum”. Questa è la descrizione sotto al selfie virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pretty Mike Of Lagos (@prettymikeoflagos)

Le reazioni

Non sono mancate di certo reazioni di vario genere alla foto. C’è chi come una sua “collega” influencer Ronketiamiyu risponde con un secco “Non sto capendo“, lei che vanta 107mila followers e promuove cosmetici per transessuali sul suo canale di Youtube.

Altri commenti molto più naturali che invece mostrano meraviglia e perplessità: “Proprio quando pensavo di aver visto tutto!” oppure qualcuno che lo ribattezza “Il signore delle ovaie“.