Il dramma in diretta con compagni e insegnante durante una lezione su Zoom.

Un dramma si è consumato nel corso di una lezione a distanza. L’insegnante stava regolarmente spiegando quando uno dei suoi alunni, di 11 anni, ha girato la telecamera e ha spento il microfono. Poi ha premuto il grilletto, togliendosi la vita.

A rinvenire il corpo del bambino è stata la sorella, che era nell’altra stanza ed ha sentito il rumore sordo. Non si conoscono ancora le cause dell’estremo gesto.

Il suicidio durante la lezione su Zoom

L’episodio è avvenuto a Woodbridge, in California. La morte di Adan, improvvisa e senza una ragione, ha sconvolto tutti. Il bambino di 11 anni è deceduto dopo essersi sparato un colpo di pistola durante una lezione da remoto su Zoom.

Prima, però, ha girato la telecamera e spento il microfono in modo che né l’insegnante né i compagni vedessero la scena.

L’amara scoperta è stata fatta dalla sorella di Adan. Anch’ella stava seguendo una lezione da remoto nella sua stanza. Quando ha sentito lo sparo, tuttavia, si è precipitata nella stanza del fratello, rinvenendolo a terra in fin di vita. La ragazza ha immediatamente chiamato i soccorsi. L’undicenne è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è morto.

Le sue condizioni erano troppo gravi per salvarlo.

La famiglia e gli amici di Adan non si spiegano il motivo del suicidio né come sia riuscito ad entrare in possesso della pistola.