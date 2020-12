Dalla Puglia all’Abruzzo in auto, si suicida lanciandosi dal ponte

Ennesima tragedia sul ponte dei suicidi, il Salinello, in provincia di Teramo. La vittima è un uomo di 56 anni della provincia di Foggia

Ennesima tragedia sul ponte dei suicidi, il Salinello, in provincia di Teramo. Un uomo di 56 anni, originario della provincia di Foggia, alle prime luci dell’alba ha raggiunto la zzona di Tortoreto e si è lanciato nel vuote dal ponte Salinello.

Dalla Dalla Puglia all’Abruzzo in auto, poi il suicidio

L’uomo ha lasciato l’auto sulla linea di emergenza della corsia che procede in direzione Nord, ha scavalcato il guard rail e dopo essersi arrampicato sulla recizione di sicurezza, si è lasciato andare. Il Salinello è ritenuto da tutti il ponte dei suicidi per la sua considerevole altezza e perchè è stato spesso scenario di gesti estremi.

56 anni, di San Marco in Lamis, paese in provincia di Foggia ha percorso 231 chilometri in auto infrangendo le regole del coprifuoco.

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato l’uomo a togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto che constatare il decesso del cinquantaseienne, e i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica.