La mattina di venerdì 11 dicembre, a nord-est di Londra, un’auto ha investito un gran numero di pedoni. La vettura ha invaso il marciapiede in un angolo della strada in cui si trovavano diverse persone. La sua corsa è successivamente terminata con uno schianto contro un albero.

Il conducente è rimasto bloccato all’interno del mezzo privato a seguito dell’esplosione degli airbag. La Polizia non si è ancora sbilanciata sulla possibilità che si tratti di un attentato oppure di un incidente. La seconda ipotesi sembrerebbe però la più plausibile.

A inizio mese un episodio simile si è verificato a Treviri, in Germania. Risale a luglio, invece, il caso di un’auto sui pedoni a Berlino che ha provocato sette feriti.

In base al primo resoconto delle forze dell’ordine, un’auto grigia si è lanciata su una folla di passanti in Stamford Hill, nel quartiere Hackney di East London. La vettura è salita ad alta velocità sul marciapiede, ha iniziato a girare su se stessa e si è infine schiantata contro un albero. Le generalità del conducente non sono ancora state rese note.

Sul posto sono immediatamente intervenuti operatori sanitari, Vigili del Fuoco e Polizia.

Cinque persone sono state curate sul posto, mentre altre cinque sono state trasportate in ospedale. Quattro di queste ultime sarebbero in condizioni gravi a causa dei traumi riportati. Nel quartiere era anche giunto prontamente l’elisoccorso, ma non è stato necessario il suo utilizzo. Non si sa ancora se tra i feriti ci sia anche il conducente dell’auto.

Gli agenti della Polizia, intanto, stanno tentando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.

“Chiunque disponga di informazioni, video o immagini che potrebbero aiutare la Polizia è pregato di contattarci. Chi si trova in auto è invitato a evitare l’area tra Clapton Common e Cazenove Road”, ha detto un portavoce. Al momento, in base a quanto riportano i media inglesi, non sarebbe stato effettuato alcun arresto.

