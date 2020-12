“Se aspetteremo per il lockdown più duro fino a Natale, dovremo fare i conti per mesi con numeri alti”, questo il timore della Germania.

In Germania da più di un mese è un vigore un lockdown soft. Bar e ristoranti chiusi, ma restano aperte scuole e negozi. Queste misure, tuttavia, non sembrerebbero avere dato gli esiti sperati. La curva epidemiologica non sta scendendo in modo rapido.

È per questa ragione che Angela Merkel e gli altri vertici del Governo starebbero valutando l’attuazione di un blocco più duro. I tedeschi viceversa corrono il rischio di non potere trascorrere il Natale come vorrebbero.

Germania verso lockdown duro

La cancelliera Angela Merkel già nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di rafforzare le misure restrittive. Al Bundestag aveva chiesto al popolo tedesco di effettuare un altro sforzo prima di Natale, affidandosi ai consigli degli esperti.

“Se la scienza chiede di anticipare le vacanze, si deve trovare una strada”. La soluzione sarebbe un lockdown duro prima e dopo le festività. E aveva aggiunto: “Mi fa davvero male al cuore, ma se il prezzo da pagare è di 590 morti al giorno, allora non è accettabile”.

Nelle ultime ore anche il Ministro dell’Economia, Peter Altmaier, e il Ministro degli Interni, Horst Seehofer, hanno ribadito la necessità di una stretta immediata.

Soltanto un intervento severo oggi potrebbe salvare le feste. “Se aspetteremo fino a Natale, dovremo fare i conti per mesi con numeri alti. Un lockdown è l’unica possibilità per riportare la situazione sotto controllo ma deve scattare immediatamente”, ha detto Seehofer a Der Spiegel. Provvedimenti ufficiali in merito verranno discussi nella prossima riunione tra il Governo tedesco e i leader federali.