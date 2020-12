È partita alle ore 9 del mattino nella città di New York la campagna di vaccinazione statunitense contro il Covid. A ricevere la prima iniezione del vaccino durante la conferenza stampa del governatore Andrew Cuomo è stata Sandra Lindsay, un’infermiera del reparto di terapia intensiva del Long Island Jewish Medical Center, che negli ultimi dieci mesi è sempre stata in prima fila nella lotta contro la pandemia.

Dopo aver ricevuto la somministrazione, l’infermiera ha dichiarato che non le sembrava diverso da qualsiasi altro vaccino.

JUST NOW on @MSNBC : Critical care nurse Sandra Lindsay becomes the first in New York to receive the first dose of the COVID-19 vaccine pic.twitter.com/B6A7oIxmQu

La campagna di vaccinazione è partita a meno di 24 ore dalla partenza dei primi camion che dalla sede dell’azienda farmaceutica Pfizer hanno trasportato nel paese oltre 3 milioni di dosi.

Secondo i media Usa le prime spedizioni sarebbero state consegnate lunedì in 145 centri di distribuzione nei 50 stati americani, con altri 425 centri che riceveranno le spedizioni martedì e gli ultimi 66 che invece le riceveranno nella giornata di mercoledì.

We’ve safely made our first deliveries of @pfizer–@BioNTech_Group COVID-19 vaccines. We’re honored to be able to use our network to transport these critical vaccines in the U.S., and eventually the world. https://t.co/eYSIdMz1y3 pic.twitter.com/qulH7FBYDr

— FedEx (@FedEx) December 14, 2020