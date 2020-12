Dopo l’elevata crescita dei contagi l’Austria si avvia verso il lockdown totale, il terzo dall’inizio della pandemia.

Austria verso terzo lockdown totale

Dopo il lockdown totale instaurato in primavera e nel mese di novembre, l’Austria si sta avviando verso il terzo lockdown totale. Una decisione che sarebbe trapelata in seguito al grande aumento dei contagi delle ultime settimane. Solo nel periodo tra il 30 e il 6 dicembre sarebbero infatti morte 2536 persone. Il lockdown totale prevederebbe nel periodo tra il 27 dicembre e il 6 di gennaio, un coprifuoco di 24 ore con la chiusura di uffici pubblici e attività commerciali.

Con questa chiusura totale del Paese Austriaco sarà inoltre introdotto un test di massa a cui gli austriaci dovranno sottoporsi. Qualora il soggetto risulti positivo dovrà stare nuovamente in quarantena per una settimana. Diversamente dal 18 gennaio sarà possibile uscire.